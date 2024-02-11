Росія завербувала майже 15 тисяч непальців для участі у війні – CNN

Росія вже завербувала майже 15 тисяч непальців для участі у війні проти України, «багато з них повернулися травмованими, тоді, як дехто, так і не повернувся», йдеться в матеріалі видання CNN.

За даними журналістів, один із непальських добровольців 37-річний Рамчандра Хадка нещодавно повернувся до Непалу після поранення на фронті в Україні. Він розповів, що був свідком «жахливих сцен і шкодує про своє рішення приєднатися до кремлівської армії в якості іноземного найманця».

«Я пішов до російської армії не заради задоволення. У мене не було жодних можливостей для роботи в Непалі. Але озираючись назад, це було неправильне рішення. Ми не думали, що нас так швидко відправлять на фронт і наскільки жахливою буде ситуація», – сказав Хадка.

У CNN кажуть, що він прибув до Москви у вересні 2023 року. За словами непальця, «лише після двох тижнів навчання його відправили на передову в Бахмут зі зброєю та базовим набором».

«У Бахмуті немає жодного сантиметра землі, який би не постраждав від бомб. Всі дерева, кущі, зелені насадження... їх усіх немає. Більшість будинків зруйновані. Ситуація там настільки жахлива, що хочеться плакати», – згадує він.

Відомо, що Хадка двічі був відряджений до Бахмута і провів там загалом один місяць. Під час другого відрядження він отримав кулю в стегно. Після того, як його врятували й відвезли на кілька сотень метрів від лінії фронту, в нього потрапили осколки касетної бомби.

За даними анонімних джерел CNN, він є одним з 15 000 непальських чоловіків, які приєдналися до російської армії, після того, як уряд РФ у 2023 році оголосив про вигідний пакет для іноземних бійців, які можуть приєднатися до Збройних сил країни.

У Міністерстві закордонних справ Росії інформацію про кількість завербованих непальців наразі не коментували.

Раніше, 5 січня 2024 року, видання Reuters із посиланням на непальську владу повідомило, що контракт із Міноборони Росії підписали близько 200 громадян Непалу, при цьому 100 людей зникли безвісти. За останні два роки дозвіл на роботу, яка не пов’язана з військовою сферою, у Росії отримали понад 800 непальців. Щодо України подібних таких немає.

Дозволи на роботу за кордоном Непал видає своїм громадянам, розраховуючи на їхнє працевлаштування у мирних професіях. Закони Непалу забороняють громадянам служити в арміях інших країн, за винятком кількох дружніх держав, зокрема Індії і Великої Британії.

На початку грудня 2023 року стало відомо про загибель в Україні шести громадян Непалу, які воювали за Росії. Пізніше їхня кількість збільшилася до 10. Поліція Непалу затримала підозрюваних у вербуванні місцевих громадян до російської армії. Також, як стверджується, один непалець потрапив у полон до українських військових, і Катманду тепер намагається домогтися його звільнення. МЗС країни закликало громадян не брати участь у війні в Україні на боці жодної із сторін.