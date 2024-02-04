Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Роботиному на Запорізькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції Збройних сил України у Роботиному на Запорізькому напрямку 4 лютого.

«Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди», – розповів він.

За словами президента, «для нього честь бути сьогодні тут – підтримати воїнів і нагородити».

«На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!», – додав голова держави.

Наприкінці липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня 2023 року стало відомо, що ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.