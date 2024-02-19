Авіаудар по Харківщині: з-під завалів дістали жінку, вона жива – влада

Російські війська ввечері 19 лютого обстріляли селище Вільхуватка Куп'янського району керованими авіаційними бомбами. Два приватні будинки – зруйновані, з-під завалів деблокували жінку, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 17:00 російські окупанти обстріляли село Вільхуватка Купʼянського району керованими авіаційними бомбами. Зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 10. Одну жінку деблокували з-під завалів та надають медичну допомогу», – написав Синєгубов у телеграмі.

Уранці 19 лютого російські війська з мінометів вдарили по Вовчанську на Харківщині. Поранень зазнали двоє чоловіків.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківську область та обласний центр. При цьому Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.