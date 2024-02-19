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Авіаудар по Харківщині: з-під завалів дістали жінку, вона жива – влада

Наслідки обстрілу Вільхуватки на Харківщині, 10 січня 2024 року (фото ілюстративне)
Наслідки обстрілу Вільхуватки на Харківщині, 10 січня 2024 року (фото ілюстративне)

Російські війська ввечері 19 лютого обстріляли селище Вільхуватка Куп'янського району керованими авіаційними бомбами. Два приватні будинки – зруйновані, з-під завалів деблокували жінку, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 17:00 російські окупанти обстріляли село Вільхуватка Купʼянського району керованими авіаційними бомбами. Зруйновано два приватні будинки, пошкоджено 10. Одну жінку деблокували з-під завалів та надають медичну допомогу», – написав Синєгубов у телеграмі.

Уранці 19 лютого російські війська з мінометів вдарили по Вовчанську на Харківщині. Поранень зазнали двоє чоловіків.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківську область та обласний центр. При цьому Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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