Прокуратура: двоє людей поранені через російський обстріл Вовчанська

Слідчо-прокурорська група працює на місці російського удару по Вовчанську, заявила Харківська обласна прокуратура 19 лютого.

За даними слідства, російські війська обстріляли місто вранці в понеділок. Зафіксовані пошкодження території цивільного підприємства, будівель та автомобіля.

«Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва – охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні», – заявляє прокуратура.

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За попередніми даними, армія РФ вела обстріл із мінометів.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська регулярно фактично щодня обстрілюють Харківську область та обласний центр. При цьому Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.