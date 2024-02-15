Через російський обстріл з «Ураганів» у селі на Донеччині загинула людина, ще двоє поранені – ОВА

Унаслідок російського обстрілу села Зоря Донецької області загинув один місцевий житель, ще двоє поранені, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Одна людина загинула і двоє поранені внаслідок обстрілу Зорі Іллінівської громади. Близько 17-ї години росіяни обстріляли село з «Ураганів» – загинула 83-річна жінка, поранень дістали 71-річний і 41-річний чоловіки», – написав він у телеграмі.

За його словами, також через російський обстріл пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерховий житловий будинок і школа.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.