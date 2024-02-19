ОВА: помер поранений через обстріл Чугуївського району минулого тижня

У лікарні помер поранений внаслідок обстрілу Харківщини в п’ятницю – про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація 19 лютого.

«На жаль, сьогодні в лікарні помер 50-річний житель села Вовчанські Хутори Чугуївського району, який зазнав уламкових поранень внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту 16 лютого», – заявляє обласна влада.

За повідомленням, чоловік «перебував у важкому стані».

Читайте також: Російські військові атакували селище на Харківщині: пошкоджені будинки, лікарня та дитсадки – ОГП

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомляв минулого тижня, що внаслідок обстрілу Вовчанських Хуторів вдень 16 лютого загинув 52-річний чоловік, ще один зазнав поранень.

Російські війська регулярно фактично щодня обстрілюють Харківську область та обласний центр. При цьому Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.