Число загиблих унаслідок обстрілу Бєлгорода зросло до семи – влада

До семи зросло число загиблих унаслідок обстрілу російського міста Бєлгород, повідомив увечері 15 лютого губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.

За цими даними, число поранених збільшилося до 18, з них четверо після надання медичної допомоги відпущені додому на амбулаторне лікування.

Розташований за кількадесят кілометрів від кордону з Україною російський обласний центр Бєлгород удень 15 лютого зазнав ракетного обстрілу.

Міністерство оборони Росії стверджує, що над Бєлгородською областю військові РФ збили 14 ракет, випущених українськими військовими з РСЗВ Vampire.

У соцмережах шириться фото та відео будівлі торговельного центру в південній частині міста, яка потрапила під обстріл. На відео потрапив момент влучання ракети або її уламків у будівлю, де, зокрема, розташований магазин «Магніт», а також перші хвилини після обстрілу.

Повідомляється також про падіння ракети або її уламків у дворі школи. У місцевих пабліках фігурують фото уламків ракет, ймовірно, збитих, які місцеві жителі фотографують у різних районах міста.

Влада незадовго до обстрілу оголошувала про ракетну небезпеку. Українські військові імовірний удар по Бєлгороду не коментували.

Попереднього масштабного обстрілу Бєлгород зазнав 30 грудня. Тоді під удар потрапив у тому числі центр міста. Загинули понад 20 людей. Російська влада звинуватила Україну в теракті проти мирних жителів.

Харківська область України, що межує з Бєлгородською областю, практично щодня зазнають російських обстрілів. 14 лютого в селищі Великий Бурлук Харківської області, за даними місцевої влади, ракета влучила у двоповерховий житловий будинок. Наразі відомо про пʼятьох загиблих.