«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто

Гості програми: Микола Саламаха, підполковник у відставці, колишній командир танкового батальйону; Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт із національної безпеки; Микола Волохов, позивний «Абдулла», командир підрозділу Terra у складі 3-ї ОШБр.
Випуски
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16:30, 14 лютого 2024
РФ контролює логістику в Авдіївці, ЗСУ топлять корабель «Цезар Куніков»
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16:30, 13 лютого 2024
ЗСУ перекидають підкріплення до Авдіївки, навіщо Росія вдарила «Цирконом»
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16:30, 12 лютого 2024
Нова хвиля атак під Бахмутом: Росія готується штурмувати Часів Яр?
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16:30, 09 лютого 2024
Росія намагається «вбити клин» між кар'єром та АКХЗ в Авдіївці
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16:30, 08 лютого 2024
Росія рухається на захід від Донецька; WP: «Фронт розвалюється»
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16:30, 07 лютого 2024
Скільки сил РФ готова покласти за Авдіївку, як Україні захищати небо без США