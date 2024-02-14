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«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто

«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто
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«Бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж були у Бахмуті»: ЗСУ б'ються за місто

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Гості програми: Микола Саламаха, підполковник у відставці, колишній командир танкового батальйону; Іван Варченко, військовослужбовець ЗСУ, експерт із національної безпеки; Микола Волохов, позивний «Абдулла», командир підрозділу Terra у складі 3-ї ОШБр.

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