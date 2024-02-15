Російські військові поцілили в цивільний автомобіль на Харківщині, загинули троє – ОВА

Російські військові атакували Харківську область керованими авіабомбами, внаслідок атаки є загиблі і поранені, повідомив 15 лютого голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів. Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених», – написав чиновник.

За його словами, всі екстрені служби працюють на місці.

Згодом Олег Синєгубов додав, що число загиблих зросло до трьох.

«Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.