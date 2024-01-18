ОГП: до 1195 зросло число дітей, поранених через агресію Росії

В Україні станом на 18 січня кількість дітей, які зазнали поранення внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, зросла до щонайменше 1195, повідомив Офіс генерального прокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним: 520.

«17 січня внаслідок ворожого обстрілу села Малий Бурлук Куп’янського району Харківської області поранено хлопчика 10 років і дівчинку 13 років», – повідомили в ОГП.

За даними прокуратури, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 504, Харківській – 315, Херсонській – 145, Київській – 130, Дніпропетровській – 111, Запорізькій – 100, Миколаївській – 101, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані – не остаточні.

16 січня Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні заявила, що внаслідок нещодавніх російських ударів різко збільшується кількість втрат серед цивільного населення, «змінюючи тенденцію до зниження».

За даними ММПЛУ, лише за 10 днів, з 29 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, внаслідок російських ракетних обстрілів і ударів безпілотниками, які здійснювалися по всій країні, загинули і були поранені сотні цивільних осіб.

У своїй доповіді ММПЛУ констатує збільшення на 26 відсотків перевіреної кількості жертв серед цивільного населення у грудні порівняно з листопадом, «що є тривожною зміною тенденції до зменшення числа втрат, яка спостерігалася раніше в 2023 році».

10 січня директорка з операцій і адвокації Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну на засіданні Ради безпеки ООН заявила, що від 29 грудня, коли Росія інтенсифікувала удари по Україні, Управління ООН із прав людини зафіксувало загибель 125 цивільних жителів і поранення понад 550 по всій Україні.

За її словами, таким чином, підтверджена ООН кількість цивільних осіб, які загинули внаслідок агресії Росії від лютого 2022 року, перевищила 10 200, у тому числі 575 дітей, число поранених, за даними організації, складає понад 19 300.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Від кінця грудня 2023 року Україна зазнала кількох масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.