Російський Бєлгород зазнав обстрілу, є загиблі

Розташований за кількадесят кілометрів від кордону з Україною російський обласний центр Бєлгород удень 15 лютого зазнав ракетного обстрілу. Як повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков, загинули пʼятеро людей, серед яких одна дитина, ще 18 були поранені.

Міністерство оборони Росії стверджує, що над Бєлгородською областю військові РФ збили 14 ракет, випущених українськими військовими з РСЗВ Vampire.

У соцмережах шириться фото та відео будівлі торговельного центру в південній частині міста, яка потрапила під обстріл. На відео потрапив момент влучання ракети або її уламків у будівлю, де, зокрема, розташований магазин «Магніт», а також перші хвилини після обстрілу.

Повідомляється також про падіння ракети або її уламків у дворі школи. У місцевих пабліках фігурують фото уламків ракет, ймовірно, збитих, які місцеві жителі фотографують у різних районах міста.

Влада незадовго до обстрілу оголошувала про ракетну небезпеку. Українські військові імовірний удар по Бєлгороду не коментували.

Попереднього масштабного обстрілу Бєлгород зазнав 30 грудня. Тоді під удар потрапив у тому числі центр міста. Загинули понад 20 людей. Російська влада звинуватила Україну в теракті проти мирних жителів.

Харківська область України, що межує з Бєлгородською областю, практично щодня зазнають російських обстрілів. 14 лютого в селищі Великий Бурлук Харківської області, за даними місцевої влади, ракета влучила у двоповерховий житловий будинок. Наразі відомо про пʼятьох загиблих.