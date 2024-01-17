Російське місто Бєлгород поділять на сектори для оперативного усунення наслідків обстрілів

Розташоване впритул до кордону з Україною російське місто Бєлгород, яке після початку повномасштабного російського вторгнення зазнає обстрілів ЗСУ, поділять на сектори, щоб оперативніше ліквідувати наслідки військових ударів. Про це 17 січня оголосив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков за підсумками зустрічі з керівниками великих будівельних компаній міста.

За словами чиновника, за кожним сектором Бєлгорода буде закріплено заздалегідь визначені будівельні бригади, які виконуватимуть відновлювальні роботи. Усі бригади будуть заздалегідь оснащені необхідними матеріалами та обладнанням.

Для відновлювальних робіт розробили єдиний регламент та їхню середню вартість. Згідно з регламентом, на ліквідацію наслідків обстрілу після надходження сигналу відводиться 10–12 годин. «Протягом доби бригади мають закрити тепловий контур та зробити виміри покрівлі, фасаду тощо. Якщо надто великий обсяг робіт – посилюємо бригади будівельників», – пише Гладков у своєму телеграм-каналі.

«Звичайно, нехай краще нам це ніколи не стане в пригоді, проте ми повинні бути завжди готові до будь-яких сценаріїв», – додав чиновник.

30 грудня Бєлгород зазнав найсильнішого обстрілу за весь час війни Росії з Україною. Внаслідок атаки загинули 25 людей, понад 100 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Після цього в місті кілька днів не працювали великі торгові центри, а зупинки громадського транспорту стали зміцнювати бетонними блоками та мішками з піском. У місті продовжили зимові шкільні канікули, а жителям запропонували евакуюватися.