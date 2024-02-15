Число жертв удару РФ по Великому Бурлуку зросло вже до 5 – прокуратура

У Великому Бурлуку на Харківщині число загиблих унаслідок російського удару зросло до п’яти, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 27-річної жінки. Кількість загиблих збільшилася до пʼяти: троє жінок та двоє чоловіків», – йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Сьогодні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вже двічі повідомляв про жертв удару. Спочатку написав про вилучення тіла жінки з-під завалів, а пізніше додав, що рятувальники деблокували ще одне тіло 55-річної жінки.

Росія 14 лютого здійснила обстріл ракетами С-300 селища Великий Бурлук Куп’янського району. За даними влади, вони влучили у двоповерховий житловий будинок і ще один поряд із ним. Раніше повідомляли також про пʼятьох травмованих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.