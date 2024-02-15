Донбас. Головне за день: війська РФ просуваються в Авдіївці, Селидове під ударом, 1,2 млрд на фортифікації

Коротко про головні події 14 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

Сили оборони відбили 20 атак в районі Авдіївки, і ще 4 атаки в районі села Невельське південніше Авдіївки, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Аналітики проєкту DeepState зазначили, що у ніч проти 14 лютого українські сили знищили колону техніки російських військ між селами Верхньоторецьке і Кам'янка. Знищена колона мала брати участь у штурмах Авдіївки.

Загалом у місті, зазначають аналітики, ситуація залишається критичною: головний удар російські війська зосередили на півночі Авдіївки, їм вдалося вийти на Індустріальний проспект.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак в районах Богданівки поблизу Часового Яру, а також Іванівського та Кліщіївки поблизу Бахмута.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 2 атаки в районі Ямполівки (Донеччина) та Білогорівки (Луганщина).

Обстріли Росією цивільних

3 цивільних (зокрема, дитина й вагітна жінка) загинули, 12 (4 дитини) були поранені через ракетний удар по містечку Селидове у ніч проти 14 лютого, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його інформацією, основний удар російські війська спрямували на пологове відділення місцевої лікарні, де на той час перебували майже 200 людей. Одна ракета влучила просто під фундамент п'ятиповерхового будинку, – частина будівлі ущент зруйнована.

Дві жінки 62 і 74 років загинули 14 лютого через удар російських військ по містечку Миколаївка біля Слов'янська, зазначив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його інформацією, 2 літні жінки загинули в Авдіївці, і ще 2 чоловіків, – у селі Багатир Великоновосілківської громади. У цьому ж селі ще 2 людини були поранені.

Також були поранені один житель Новогродівки та один житель Часового Яру.

Авдіївка: евакуація під вогнем

Єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки прострілюють російські війська, зауважив керівник Донеччини Вадим Філашкін. За його інформацією, у місті, яке цілодобово штурмують та обстрілюють війська РФ, лишаються 926 людей.

Евакуювати вдається по 3-4 людини на день.

Мільярди на фортифікацію

Донецька область отримає 1,2 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд, повідомили в уряді ввечері 13 лютого.

«Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям. Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд для Донецької області – 1,2 млрд грн», – йдеться у повідомленні за підсумками виїзного засідання на Сході.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також відвідав Донеччину й ознайомився з ходом зведення фортифікацій та інженерних загороджень. За словами Шмигаля, вже збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту, і «темп будівництва постійно зростає».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.