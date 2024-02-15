Куди влучили сили РФ під час атаки? Чи можуть Magura V5 потопити флот Росії?

«Сподіваємося, що Авдіївка вистоїть». Репортаж із Очеретиного, яке лежить на шляху армії РФ

Російські військові за останні чотири тижні скинули понад шістсот авіабомб на Авдіївку, що перебуває у напівоточенні російських військ. Це стверджує головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Активні бої під Авдіївкою точаться із осені 2023 року.