Куди влучили сили РФ під час атаки? Чи можуть Magura V5 потопити флот Росії?

- Вранці російська армія атакувала Україну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95мс, повідомили українські військові. Тривогу оголошували по усій території України. Влада Запоріжжя повідомила про влучання в об'єкт інфраструктури, про влучання у Львові повідомив міський голова Андрій Садовий. На Хмельниччині, за даними місцевої влади, є руйнування та постраждалі, а на Київщині ракети збили.
- Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам за черговий крок з очищення акваторії Чорного моря від «російських терористичних об'єктів». Йдеться про удар по великому десантному кораблю «Цезар Куніков» у Чорному морі, про що стало відомо учора вранці. Що відомо про екіпаж корабля станом на зараз? І як ця втрата відобразиться на морському флоту РФ загалом?
- Українські перевізники анонсують акцію протесту під пунктом пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею на тлі протестів польських фермерів. До чого може призвести така відповідь і наскільки це поглибить кризу у польсько-українських відносинах?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
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