Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Куди влучили сили РФ під час атаки? Чи можуть Magura V5 потопити флот Росії?

  • Вранці російська армія атакувала Україну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95мс, повідомили українські військові. Тривогу оголошували по усій території України. Влада Запоріжжя повідомила про влучання в об'єкт інфраструктури, про влучання у Львові повідомив міський голова Андрій Садовий. На Хмельниччині, за даними місцевої влади, є руйнування та постраждалі, а на Київщині ракети збили.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував українським воїнам за черговий крок з очищення акваторії Чорного моря від «російських терористичних об'єктів». Йдеться про удар по великому десантному кораблю «Цезар Куніков» у Чорному морі, про що стало відомо учора вранці. Що відомо про екіпаж корабля станом на зараз? І як ця втрата відобразиться на морському флоту РФ загалом?
  • Українські перевізники анонсують акцію протесту під пунктом пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею на тлі протестів польських фермерів. До чого може призвести така відповідь і наскільки це поглибить кризу у польсько-українських відносинах?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

Форум

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

Reuters: спроби Путіна домовитися зі США про заморожування війни в Україні провалилися 59134 views

2

У Криму повідомляють про вибухи в морі й можливе ураження корабля РФ 24690 views

3

У Конгресі заявили про несподівану «серйозну загрозу безпеці» США 21931 views

4

«Она утонула» – речник ВМС цитатою Путіна прокоментував знищення «Цезаря Кунікова» 13109 views

5

У Кремлі пообіцяли дії у відповідь після рішення ЄС щодо заморожених активів РФ 12054 views

6

Міністр оборони США виступив на «Рамштайні» онлайн – після раптової госпіталізації 11531 views

7

Українці переважають у початкових, середніх школах і вишах Чехії – влада 6578 views

8

Зеленський прокоментував знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков» 6439 views

9

Трамп просить Верховний суд США втрутитися в його справу про імунітет 6246 views

10

Палата представників проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки США 5386 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG