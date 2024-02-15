У Миргородському районі через атаку РФ виникла пожежа – ОВА

У Миргородському районі внаслідок влучання під час нічного російського удару сталася пожежа, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих», – написав він у телеграмі.

Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у напрямку Миргорода.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.