Російські військові атакували селище на Харківщині: пошкоджені будинки, лікарня та дитсадки – ОГП

Російські військові вранці 18 лютого завдали удару по цивільній інфраструктурі селища Борова Харківської області, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора у фейсбуці.

За даними слідства, удар відбувся близько 11:00 неділі.

«Унаслідок обстрілу пошкоджені будівлі дитячих садків, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватні житлові будинки, терапевтичне відділення центральної лікарні й адміністративні будівлі. За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) правоохоронці розпочали досудове розслідування», – розповіли в ОГП.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.