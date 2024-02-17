У Куп’янську з-під завалів дістали тіло жінки – Синєгубов

У Куп’янську, який зазнав російського авіаудару, з-під завалів двоповерхового будинку рятувальники деблокували тіло жінки, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Куп’янську відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених – трьох жінок та двох чоловіків», – написав він у телеграмі.

Вдень 17 лютого війська РФ завдали авіаударів по Купʼянську на Харківщині. За попередніми даними прокуратури, на місто скинули щонайменше пʼять авіабомб. У Купʼянську є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів. Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Повідомлялося про пʼятьох поранених внаслідок цієї атаки РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.