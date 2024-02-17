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ОВА: сили РФ завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську, під завалами будинків можуть бути люди

Наслідки російського удару по Краматорську, червень 2023 року
Наслідки російського удару по Краматорську, червень 2023 року

Російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську, пошкодженні понад 20 будинків, під завалами можуть бути люди, повідомляє у телеграмі Донецька обласна військова адміністрація.

«По Краматорську росіяни випустили три ракети — поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім’я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, у Слов’янську снаряд влучив у школу – за попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Згодом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що рятувальна операція триває – за попередньою інформацією, під завалами будинків можуть бути троє людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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