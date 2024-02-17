Російський авіаудар по Куп’янську: кількість постраждалих зросла до 5

Кількість постраждалих через російський авіаудар по Куп’янську зросла до п’яти людей, повідомила у фейсбуці Харківська обласна прокуратура.

Раніше повідомлялося протрьох постраждалих.

«Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років. Інша – також у будинок. Станом на зараз відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. За іншими адресами поранено чоловіків 69 та 44 років», – йдеться у повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що 69-річну жінку, яку деблокували з-під завалів, госпіталізували з переломом кінцівки до лікарні. За його словами, під завалами залишаються двоє людей, пошуки продовжуються.

За даними слідства, війська РФ завдали авіаударів по житлових секторах Купʼянська близько 13:20 17 лютого. Попередньо, на місто скинули щонайменше пʼять авіабомб. У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.