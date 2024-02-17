ОВА: через російський обстріл Куп’янська зруйнований будинок – є травмовані, під завалами можуть бути люди

Через російський обстріл Куп’янська зруйнований двоповерховий будинок – травмовані троє людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під’їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

За його словами, триває ліквідація наслідків російської атаки, під завалами можуть перебувати люди.



Олег Синєгубов констатував, що війська РФ продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області, лише за день – понад 10 авіаударів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.