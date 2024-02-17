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ОВА: через російський обстріл Куп’янська зруйнований будинок – є травмовані, під завалами можуть бути люди

Триває ліквідація наслідків російської атаки, під завалами можуть перебувати люди.
Триває ліквідація наслідків російської атаки, під завалами можуть перебувати люди.

Через російський обстріл Куп’янська зруйнований двоповерховий будинок – травмовані троє людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під’їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

За його словами, триває ліквідація наслідків російської атаки, під завалами можуть перебувати люди.

Олег Синєгубов констатував, що війська РФ продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області, лише за день – понад 10 авіаударів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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