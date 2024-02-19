Внаслідок російських обстрілів за добу поранені двоє людей на Донеччині – ОВА

Російські війська продовжували обстріли прифронтових регіонів протягом попередньої доби, повідомляє місцева влада вранці 19 лютого.

Зокрема, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив про поранених у регіоні.

«За 18 лютого росіяни поранили двох жителів Донеччини: у Красногорівці та Очеретиному», – повідомив він.

Філашкін додав, що з-під завалів дістали тіла двох людей, які загинули через російські ракетні удари по Краматорську і Слов’янську напередодні.

Російські війська також обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровщини Сергій Лисак. Відомо про два пошкоджених приватних будинки, люди не постраждали.

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Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу в селі Борова Ізюмського району пошкоджені два неробочих навчальних заклади, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок та медична установа.

Про обстріл житлових кварталів у населених пунктах Хесонщини, а також припортової інфраструктури заявив очільник регіону Олександр Прокудін.

За даними місцевої влади, в цих областях за добу ніхто не постраждав.

17 лютого російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську, пошкодженні понад 20 будинків. Відомо про одного загиблого в Слов’янську та трьох у Краматорську.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.