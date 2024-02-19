Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Внаслідок російських обстрілів за добу поранені двоє людей на Донеччині – ОВА

Наслідки попередніх обстрілів Очеретиного
Наслідки попередніх обстрілів Очеретиного

Російські війська продовжували обстріли прифронтових регіонів протягом попередньої доби, повідомляє місцева влада вранці 19 лютого.

Зокрема, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив про поранених у регіоні.

«За 18 лютого росіяни поранили двох жителів Донеччини: у Красногорівці та Очеретиному», – повідомив він.

Філашкін додав, що з-під завалів дістали тіла двох людей, які загинули через російські ракетні удари по Краматорську і Слов’янську напередодні.

Російські війська також обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровщини Сергій Лисак. Відомо про два пошкоджених приватних будинки, люди не постраждали.

Читайте також: Краматорськ російські військові атакували ракетами Х-22 – влада

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу в селі Борова Ізюмського району пошкоджені два неробочих навчальних заклади, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок та медична установа.

Про обстріл житлових кварталів у населених пунктах Хесонщини, а також припортової інфраструктури заявив очільник регіону Олександр Прокудін.

За даними місцевої влади, в цих областях за добу ніхто не постраждав.

17 лютого російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську, пошкодженні понад 20 будинків. Відомо про одного загиблого в Слов’янську та трьох у Краматорську.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG