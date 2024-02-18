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Учора російські військові атакували Краматорськ ракетами Х-22 – влада

Наслідки ракетного удару по Краматорську, 23 серпня 2023 року, фото ілюстративне
Наслідки ракетного удару по Краматорську, 23 серпня 2023 року, фото ілюстративне

Російські військові атакували Краматорськ 17 лютого радянськими протикорабельними ракетами повітряного базування Х-22, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Загинули дві жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років. Два будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137», – розповів очільник області.

Він додав, що окрім приватного сектору, пошкоджено також промислові будівлі.

«Цей цинічний злочин росіян вкотре доводить: на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно», – додав Філашкін.

Раніше, 17 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську, пошкодженні понад 20 будинків, повідомляє у телеграмі Донецька обласна військова адміністрація.


«По Краматорську росіяни випустили три ракети — поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім’я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, у Слов’янську снаряд влучив у школу – за попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Зранку 18 лютого число загиблих унаслідок обстрілу Краматорська та Словʼянська зросло до чотирьох, з-під завалів дістали тіло сторожа школи та рештки тіла бабусі загиблого хлопця.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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