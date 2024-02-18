Учора російські військові атакували Краматорськ ракетами Х-22 – влада

Російські військові атакували Краматорськ 17 лютого радянськими протикорабельними ракетами повітряного базування Х-22, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Загинули дві жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років. Два будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137», – розповів очільник області.

Він додав, що окрім приватного сектору, пошкоджено також промислові будівлі.

«Цей цинічний злочин росіян вкотре доводить: на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Прошу всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно», – додав Філашкін.

Раніше, 17 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську, пошкодженні понад 20 будинків, повідомляє у телеграмі Донецька обласна військова адміністрація.



«По Краматорську росіяни випустили три ракети — поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім’я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23», – йдеться у повідомленні.



За даними місцевої влади, у Слов’янську снаряд влучив у школу – за попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Зранку 18 лютого число загиблих унаслідок обстрілу Краматорська та Словʼянська зросло до чотирьох, з-під завалів дістали тіло сторожа школи та рештки тіла бабусі загиблого хлопця.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.