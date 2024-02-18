Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається «складною». Водночас, українським військовим вдалося 18 лютого знищити російський літак, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Борової Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області», – кажуть у Генштабі.

Відомо, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 7 атак російських військових біля Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області, «де ворог намагався прорвати оборону наших військ».

«На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області», – зазначили у ЗСУ.

Водночас, на Авдіївському напрямку «нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області».

«Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області», – наголосили у Генштабі.

«Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.