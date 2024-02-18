Сили оборони України завершили виведення підрозділів із Авдіївки – ЗСУ

Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 18 лютого.

«Так, це завершення відбулося ще вчора (17 лютого – ред.)», – сказав він.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.