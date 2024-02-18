У Словʼянську і Краматорську з-під завалів дістали ще два тіла – прокуратура

Число загиблих унаслідок здійсненого 17 лютого обстрілу Краматорська та Словʼянська зросло до чотирьох, з-під завалів дістали тіло сторожа школи та рештки тіла бабусі загиблого хлопця. Про це зранку 18 лютого повідомила Донецька обласна прокуратура.

Унаслідок російського ракетного обстрілу Словʼянська зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувалися пункт незламності та соціальна їдальня. У будівлі перебував сторож, його тіло вранці 18 лютого виявили серед завалів рятувальники.

Краматорськ також зазнав удару ракет.

«Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, де перебували троє цивільних. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їхні тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.