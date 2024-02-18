Повітряні сили заявили про збиття ще одного російського літака

Повітряні сили ЗСУ заявили 18 лютого, що збили ще один російський літак.

«Сьогодні, близько 6:00, ще один Су-34 «успішно повернувся» на базу», – ідеться в повідомленні.

Також у Повітряних силах інформують про збиття вночі 18 лютого 12 «шахедів» та авіаційної ракети Х-59.

Уранці 17 лютого підрозділи Повітряних сил знищили на Східному напрямку одразу три російських винищувачі, розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, «винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ».