Польща попереджає про можливі польоти військової авіації на її східному кордоні

Польське аеронавігаційне агентство видало спеціальне попередження, відоме як NOTAM. Воно призначене для цивільної авіації і пов’язане з «можливим залученням військової авіації у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні». Про це напередодні повідомило Оперативне командування Польщі.

Авіакомпанії та всі пілоти цивільної авіації повинні враховувати навігаційне попередження. Воно діятиме з 5 лютого по 5 травня.

Пілоти повинні підтримувати аудіозв’язок із землею на певних каналах. Також необхідно включити транспондер – пристрій, який автоматично вказує, де знаходиться літак, у відповідь на запит із землі.

Попередження стосується територій Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною, а також Калінінградською областю Росії.

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Навігаційні попередження пов’язані із забезпеченням національної безпеки.

Раніше НАТО в січні розпочало наймасштабніші навчання з часів «Холодної війни». Близько 90 тисяч військовослужбовців з усіх країн Північноатлантичного альянсу беруть участь у військових навчаннях Steadfast Defender 2024, під час яких планують вдосконалити оборонні плани НАТО для зміцнення європейської безпеки проти потенційного супротивника.

Навчання триватимуть до 31 травня і проходять у кількох ключових європейських країнах – уздовж кордонів з Росією, Білоруссю та Україною.

Росія і Білорусь регулярно проводять спільні маневри, в тому числі в безпосередній близькості від кордону з Євросоюзом.