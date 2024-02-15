Зліт МіГ-31К: в Україні знову оголошували масштабну повітряну тривогу

В Україні вдруге від початку доби повітряну тривогу оголосили в усіх областях. Цього разу причина – зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Згодом Повітряні сили повідомили про ракету, яка рухається в напрямку Дніпропетровщини.

«Загроза балістики з Бєлгородської області РФ. Повторні пуски», – йдеться в повідомленні.

О 12:02 Повітряні сили оголосили про «відбій загрози по МіГ-31К».

У ніч на 15 лютого по всій Україні вже оголошували масштабну повітряну тривогу – через запуски Росією ракет. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

Про наслідки атаки повідомили у Львові, де поранені троє людей і є влучання в об’єкт інфраструктури, а також пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків, і в Запоріжжі, де поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

У Києві лунали вибухи, влада заявила, що всі ракети були збиті, постраждалих чи руйнувань немає. У Київській області заявили про відсутність постраждалих, але очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що є інформація про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд і автомобіля.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.