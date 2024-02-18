Росія втратила за добу понад 1000 військових і 40 артилерійських систем – Генштаб

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 402 430 своїх військових, зокрема 1080 – за останню добу – такі дані станом на ранок 18 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.
Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:
- танків – 6487 (+11 за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 12 198 (+53)
- артилерійських систем – 9709 (+40)
- РСЗВ – 984
- засобів ППО – 674 (+3)
- літаків – 335 (+3)
- вертольотів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+536)
- крилатих ракет – 1898 (+2)
- кораблів/катерів – 25
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2)
- спеціальної техніки – 1540 (+7)
Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.
У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.
У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».
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