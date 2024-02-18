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Росія втратила за добу понад 1000 військових і 40 артилерійських систем – Генштаб

Знищена російська техніка поблизу Авдіївки, січень 2024 року
Знищена російська техніка поблизу Авдіївки, січень 2024 року

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 402 430 своїх військових, зокрема 1080 – за останню добу – такі дані станом на ранок 18 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:

  • танків – 6487 (+11 за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 12 198 (+53)
  • артилерійських систем – 9709 (+40)
  • РСЗВ – 984
  • засобів ППО – 674 (+3)
  • літаків – 335 (+3)
  • вертольотів – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+536)
  • крилатих ракет – 1898 (+2)
  • кораблів/катерів – 25
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2)
  • спеціальної техніки – 1540 (+7)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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