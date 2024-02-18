Росія втратила за добу понад 1000 військових і 40 артилерійських систем – Генштаб

Росія втратила під час повномасштабної війни проти України близько 402 430 своїх військових, зокрема 1080 – за останню добу – такі дані станом на ранок 18 лютого наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо втрат техніки РФ, то у Генштабі навели такі дані:

танків – 6487 (+11 за минулу добу)

бойових броньованих машин – 12 198 (+53)

артилерійських систем – 9709 (+40)

РСЗВ – 984

засобів ППО – 674 (+3)

літаків – 335 (+3)

вертольотів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+536)

крилатих ракет – 1898 (+2)

кораблів/катерів – 25

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2)

спеціальної техніки – 1540 (+7)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».