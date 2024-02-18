Партнери України шукають боєприпаси для неї по всьому світу – Рютте

Ключовими пріоритетами для України в плані зброї залишаються боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода в Мюнхені заявив прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

«Вам потрібні боєприпаси і системи ППО. І на певному етапі буде важко знайти більше цього в європейських країнах. Тож ми працюємо з нашими партнерами по всьому світу, щоб переконатися, що у вас достатньо, наприклад, боєприпасів 155-міліметрового калібру і систем протиповітряної оборони», – наголосив Рютте.

Міркуючи про відсутність позитивних рішень щодо схвалення окремих типів зброї для України, прем’єр Нідерландів зауважив, що дискусії щодо принципово нових систем озброєння тривають, «рішення можуть бути схвалені досить швидко».

«Сьогодні слухав Олафа Шольца, і він, дійсно, знаєте, сигналізував про інше повідомлення – більш позитивне щодо деяких із цих рішень (ракет Taurus – ред.), ніж, скажімо, кілька днів і тижнів тому. Але це може зайняти час. Це не завжди є великою проблемою, доки основні запаси надходять, тобто насамперед боєприпаси та ППО», – резюмував Рютте.

На початку лютого стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія.

Як писав Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

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Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона. До березня 2024 року ЄС планує передати Києву ще 200 тисяч снарядів.