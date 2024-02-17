Прем’єрка Данії заявила, що союзники повинні зробити більше для України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала своїх колег-прихильників України за надмірну повільність і нерішучість у наданні необхідної Києву зброї.

За її словами, міжнародне співтовариство припустилося помилок у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, досі робиться занадто мало для негайного надання зброї, якої потребує Україна.

«Я думаю, що нам усім цілком зрозуміло, що цього (рівня допомоги Україні – ред.) недостатньо, тому ми повинні пришвидшити темп і збільшити масштаби, і незалежно від того, що станеться в США», – сказала вона.

Фредеріксен наголосила, що європейці повинні бути в змозі захистити себе, а щоб захистити себе, потрібно забезпечити те, що зараз потрібно в Україні.

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«З датської сторони ми вирішили пожертвувати всю нашу артилерію. І мені прикро, боєприпаси все ще застрягли в Європі. Це не тільки питання виробництва, тому що у нас є зброя, у нас є боєприпаси, у нас є протиповітряна оборона, яку ми не повинні використовувати самі на даний момент, ми повинні доставити її в Україну», – додала вона, виступаючи 17 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки.



Фредеріксен зауважує, що Росія не хоче миру, вона дестабілізує західний світ за допомогою дезінформації, кібератак, війни в Україні.



Вона закликала інші європейські країни надіслати Києву військову допомогу, зауваживши, що Україна терміново потребує більше артилерії, снарядів, ракет дальнього радіусу дії, безпілотників та іншого обладнання.

На початку лютого стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія.

Як писав Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.