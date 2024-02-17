Через російський удар у Краматорську загинули двоє людей – ОВА

Через російський удар у Краматорську загинула людина, ще дві людини перебувають під завалами будинків, повідомляє у телеграм Донецька обласна військова адміністрація.



«Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки 1977 року народження.

Ймовірно, ще 2 людини перебувають під завалами», – йдеться у повідомленні.



Рятувальна операція триває.

Згодом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка.

За даними місцевої влади, ввечері російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську та Краматорську. По останньому випустили три ракети – поцілили у промзону та приватний сектор.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.