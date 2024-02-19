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Росія тримає у Чорному і Азовському морях два кораблі – ВМС

Станом на 7 годину ранку 19 лютого у Чорному морі Росія тримає один військовий корабель, кажуть у ВМС ЗСУ
Станом на 7 годину ранку 19 лютого у Чорному морі Росія тримає один військовий корабель, кажуть у ВМС ЗСУ

Станом на 7 годину ранку 19 лютого у Чорному морі Росія тримає один військовий корабель, ракетоносії на ньому відсутні, йдеться в повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України у фейсбуці.

«В Азовському морі перебуває один російський корабель, ракетоносії теж відсутні», – кажуть українські військові.

Водночас у Середземному морі, за даними ВМС, перебуває два російські кораблі, серед яких один носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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