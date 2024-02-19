Генштаб: російські війська 16 разів штурмували позиції ЗСУ на Херсонщині за добу

Протягом попередньої російські війська завдали трьох ракетних та 43 авіаційних удари по українських позиціях і населених пунктах за попередню добу, а також здійснили 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 лютого.

За оцінками штабу, напередодні на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Крім того, вночі російські війська випустили чотири безпілотники типу Shahed-136/131, їх усі знищили сили протиповітряної оборони.

На півночі ситуація суттєво не змінювалася. На Куп’янському напрямку російська армія двічі намагалася атакувати позиції ЗСУ поблизу Табаївки Харківської області.

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Також штаб повідомляє про 10 відбитих Силами оборони російських атак на Лиманському напрямку (поблизу Білогорівки, Тернів і на південний схід від Виїмки) та ще вісім на Бахмутському.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ», – йдеться в зведенні.

Крім того, російські війська 10 разів безуспішно намагалися атакувати позиції ЗСУ біля Роботиного. На Новопавлівському напрямку штурмів за добу не фіксували.

«На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – додає Генштаб.

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Командування звітує про авіаудари Сил оборони по чотирьох районах зосередження російських військ, збиття винищувача Су-34 та розвідувального безпілотника «Орлан-10». Крім того, українські ракетні війська уразили низьку військових цілей.

Раніше Інститут дослідження війни оцінив, що російські війська, попри захоплення Авдіївки, не продемонстрували здатності до оперативно значущих успіхів.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».