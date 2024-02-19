ISW: попри захоплення Авдіївки, армія РФ «досі не продемонструвала» здатність до оперативно значних здобутків

Захоплення російськими військами Авдіївки є ілюстрацією того, як Росія веде наступальні операції, які не конче створюють умови для ширших оперативних здобутків, але все одно змушують Україну відряджати особовий склад і техніку для оборони. Про це йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни.

«Російські війська досі не продемонстрували спроможності забезпечити значний оперативний успіх або провести швидкий механізований маневр на великих смугах території, і взяття Авдіївки не слід сприймати як демонстрацію цієї спроможності», – пишуть аналітики.

ISW наголошує на різниці між тактичними перевагами, важливими на тактичному рівні війни в безпосередній близькості від місця ведення боїв, і оперативними перевагами, які є значними на оперативному рівні та впливають на великі сектори всієї лінії фронту.

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З урахуванням цієї різниці Інститут зазначає, що з моменту активізації наступу в Авдіївці в жовтні 2023 року російські війська змогли подолати менше ніж 10 кілометрів через саме місто та його околиці. Водночас Авдіївка розташована майже за 60 кілометрів від кордону з Донецькою областю.

За оцінками ISW, російські війська мали б здійснити «широкомасштабні та компетентні маневри» на пересіченій місцевості, аби вийти на кордони області менше ніж за роки, і їм довелося б йти через більш укріплену територію, щоб досягти району Слов’янська та Краматорська на півночі Донеччини.

«Російські війська не продемонстрували спроможності провести такі маневри ні під Авдіївкою, ні на будь-якій іншій ділянці фронту. Російські наступальні зусилля з взяття Куп’янська могли б змусити українців перейти на лівий берег річки Оскіл, але російські сили в цьому районі протягом місяців залишалися здебільшого на невеликих тактичних позиціях на Куп’янському напрямку», – йдеться в звіті.

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Також дослідники припускають, що російська армія навряд зможе швидко досягнути Оріхова на Запоріжжі через весняне бездоріжжя.

Напередодні ISW припустив, що силам РФ, ймовірно, «буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, на які відходять українські війська».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 січня заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.