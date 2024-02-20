МЗС: Україна «буде рішуче реагувати» на спроби Москви втягнути Придністров’я у війну

Посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень Паун Роговей 19 лютого зустрівся з віцепрем’єр-міністром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером сепаратистського регіону Придністров’я Вадимом Красносельським – про це відомство заявило у понеділок.

За повідомленням, зустріч відбулася в контексті врегулювання питання Придністров’я, в якому Київ «продовжує надавати сприяння Кишиневу та Тирасполю в пошуку шляхів взаєморозуміння, насамперед у питанні кінцевої мети переговорного процесу – реінтеграції Республіки Молдова».

Співрозмовники обмінялися думками щодо шляхів вирішення проблем економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем.

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«Україна виступає виключно за мирне врегулювання придністровського питання із збереженням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів. Водночас, Київ буде рішуче реагувати на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну Росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом», – повідомляє пресслужба МЗС.

Відомство вважає, що інтеграція Молдови в Євросоюз створить нові можливості розвитку й процвітання мешканців всієї країни. Водночас Київ «підтверджує свою позицію щодо нефункціональності формату «5+2» у зв’язку з присутністю у ньому країни агресора – РФ».

Також Україна продовжує виступати за виведення російських військ з території Придністров’я та утилізацію боєприпасів у селі Ковбасна.

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«Зі свого боку, під час зустрічі представник Тирасполя підтвердив готовність до продовження втілення у взаємодії з Кишиневом досягнутих домовленостей щодо забезпечення нових транспортних коридорів для українського експорту», – заявляє МЗС.

Україна також готова розглянути питання щодо відновлення виїзного консульського обслуговування громадян України в Придністров’ї за умови забезпечення безпеки українських консульських співробітників.

Минулого тижня Інститут дослідження війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках,. На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.