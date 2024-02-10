Санду каже, що «незабаром» з’явиться «геополітична можливість» вирішити конфлікт у Придністров’ї

Президент Молдови Мая Санду не виключає, що впродовж наступних кількох років з’явиться «геополітична можливість» для вирішення конфлікту у Придністровському регіоні.

«Для нас як і раніше основною метою залишається підтримка миру та стабільності в країні. Ми намагаємося розв'язувати питання поетапно, без особливого галасу», – сказала Санду.

Вона також вірить, що й у Придністровському регіоні люди «хочуть миру, як і тут».

«Ми вже бачили, як на початку війни молоді люди з лівого берега перебиралися на правий, боячись, що їх відправлять воювати проти України (у складі Збройних сил РФ – ред.)…Ми будемо демонструвати (позитивні) ефекти євроінтеграції – і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції», – сказала президент.

За словами Санду, «основною проблемою залишається присутність російських військ».

«Ми бачимо, як «кремлівські слуги» тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет», – сказала Санду.

У лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про російський план дестабілізації країни. За словами Санду, Москва хоче привести до влади у Кишиневі своїх ставлеників. Про наміри російської сторони молдовським структурам повідомили колеги з українських спецслужб, сказала президентка. На думку Санду, цілі Росії – зупинити євроінтеграцію країни та використати Молдову у війні проти України.

Російське МЗС у відповідь заявляло, що твердження Санду є необґрунтованими. Російське відомство одночасно звинуватило Україну в нагнітанні напруженості й спробах втягнути Кишинів «у жорстку конфронтацію з Росією».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.