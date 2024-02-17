У Молдові знову виявили уламки «шахеда»

У Молдові біля села Етулія поблизу кордону з Україною виявили фрагменти безпілотного літального апарату типу «Герань-2» (російська назва дрона іранського виробництва Shahed 136), повідомила прикордонна служба країни.

Уламки дрона біля села Етулія виявляють вже вдруге – вперше про це повідомляли 11 лютого.



«Фрагменти безпілотника були знайдені в полі приблизно за 2 км від молдавсько-українського кордону та приблизно за 5 км від міста», – йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що небезпеки для громади немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.