Зеленський заявив про «надзвичайно важку» ситуацію на кількох частинах фронту

Ситуація на кількох ділянках фронту є «надзвичайно важкою», заявив у вечірньому зверненні 19 лютого президент України Володимир Зеленський.

«Повернулися з Харківщини, із позицій наших воїнів на Куп’янському напрямку. Відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду – один із командних пунктів. Як завжди – доповідь, основні потреби. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту – саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні. І це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО і в більшій далекобійності нашої зброї», – сказав президент.

Раніше сьогодні у вечірньому зведенні український Генштаб заявив, що на фронті було 70 бойових зіткнень, російські війська активно застосовують літаки і FPV-дрони, проводять штурмові дії за підтримки броньованих машин.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

В ефірі Радіо Свобода Ілля Євлаш, начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», заявив, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки. За його словами, на перегрупування російським силам знадобиться час.