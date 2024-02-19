Донбас. Головне за день: страти полонених бійців ЗСУ, покарання навіднику, премія за стрічку про облогу Маріуполя

Коротко про головні події 19 лютого, що важливі для українського Сходу.
Фронт
- На Мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 18 атак (за підтримки авіації російських військ) у районі Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, повідомили в Генштабі ЗСУ.
- На Лиманському напрямку українські війська відбили 10 атак біля Білогорівки (Луганська область), в районах сіл Терни та Виїмка (Донецька область).
- На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута.
- На Авдіївському напрямку російські війська 5 разів проводили штурми біля Новобахмутівки (на північний захід від міста), Ласточкиного (на захід від міста) та Первомайського (на південний захід від Авдіївки).
Читайте також: Після Авдіївки армія РФ може перегрупуватися за тиждень і перекинути сили на інші напрямки – Євлаш
Бійці 25-го окремого штурмового батальйону останніми, без втрат, вийшли з території Авдіївського коксохімічного заводу, заявили у 47-й ОМБр.
А в Третій штурмовій оприлюднили відео рейду в окуповані райони Авдіївки.
Аналітики проєкту DeepState засвідчили успіхи російських військ у районі Іванівки біля Бахмута, а також невдалі спроби штурмових дій агресора біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку.
Аналітики зазначають, що після окупації Авдіївки російські війська можуть, наприклад, або вийти на оперативний простір західніше міста (напрямок Покровська – ред.), або зосередити зусилля на Часовому Яру, Куп'янську чи на районі Роботиного.
Читайте також: Битва за Донбасс – главное
Обстріли Росією цивільних
Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині 1 цивільна особа була поранена в Очеретиному неподалік від Авдіївки, і ще 1 у Красногорівці, повідомили у Донецькій ОВА.
14 разів упродовж доби російські війська обстріляли населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.
З лінії фронту евакуювали 41 цивільну особу, зокрема 8 дітей.
Страта військовополонених в Авдіївці та Веселому
Повідомлення про розстріл 6 бійців однієї з механізованих бригад ЗСУ в Авдіївці виявив омбудсман Дмитро Лубінець у ході моніторингу медіа.
«Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію», – повідомив обставини воєнного злочину російських військ Лубінець.
Також омбудсман виявив відео із розстрілом 2 українських бійців біля села Веселе Бахмутського району.
«Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла», – наголосив Дмитро Лубінець.
Донецька обласна прокуратура почала розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
15 років тюрми за наведення ракет
Інформатор ФСБ Росії, який наводив ракети С-300 на Краматорськ, отримав 15-річний термін ув'язнення, зазначили в СБУ.
«За його наведенням 14 березня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по житлових будинках Краматорська. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» постраждало 10 мирних жителів, один із них загинув», – нагадали у спецслужбі.
Фільм про облогу Маріуполя відзначили у Британії
Документальну стрічку «20 днів у Маріуполі» відзначили премією Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA), повідомили у Донецькій ОДА.
Документальний фільм режисера Мстислава Чернова розповідає про облогу Маріуполя та містить реальні кадри боїв.
«20 днів у Маріуполі», – перша українська стрічка, відзначена BAFTA. Наразі вона номінована на премію «Оскар» Американської академії кіномистецтва.
ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:
Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.