Донбас. Головне за день: страти полонених бійців ЗСУ, покарання навіднику, премія за стрічку про облогу Маріуполя

Коротко про головні події 19 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

На Мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 18 атак (за підтримки авіації російських військ) у районі Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони відбили 18 атак (за підтримки авіації російських військ) у районі Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, повідомили в Генштабі ЗСУ. На Лиманському напрямку українські війська відбили 10 атак біля Білогорівки (Луганська область), в районах сіл Терни та Виїмка (Донецька область).

українські війська відбили 10 атак біля Білогорівки (Луганська область), в районах сіл Терни та Виїмка (Донецька область). На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута.

ЗСУ відбили 8 атак в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута. На Авдіївському напрямку російські війська 5 разів проводили штурми біля Новобахмутівки (на північний захід від міста), Ласточкиного (на захід від міста) та Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

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Бійці 25-го окремого штурмового батальйону останніми, без втрат, вийшли з території Авдіївського коксохімічного заводу, заявили у 47-й ОМБр.

А в Третій штурмовій оприлюднили відео рейду в окуповані райони Авдіївки.

Аналітики проєкту DeepState засвідчили успіхи російських військ у районі Іванівки біля Бахмута, а також невдалі спроби штурмових дій агресора біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку.

Аналітики зазначають, що після окупації Авдіївки російські війська можуть, наприклад, або вийти на оперативний простір західніше міста (напрямок Покровська – ред.), або зосередити зусилля на Часовому Яру, Куп'янську чи на районі Роботиного.

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Обстріли Росією цивільних

Упродовж минулої доби через обстріли російських військ на Донеччині 1 цивільна особа була поранена в Очеретиному неподалік від Авдіївки, і ще 1 у Красногорівці, повідомили у Донецькій ОВА.

14 разів упродовж доби російські війська обстріляли населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

З лінії фронту евакуювали 41 цивільну особу, зокрема 8 дітей.

Страта військовополонених в Авдіївці та Веселому

Повідомлення про розстріл 6 бійців однієї з механізованих бригад ЗСУ в Авдіївці виявив омбудсман Дмитро Лубінець у ході моніторингу медіа.

«Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію», – повідомив обставини воєнного злочину російських військ Лубінець.

Також омбудсман виявив відео із розстрілом 2 українських бійців біля села Веселе Бахмутського району.

«Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла», – наголосив Дмитро Лубінець.

Донецька обласна прокуратура почала розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

15 років тюрми за наведення ракет

Інформатор ФСБ Росії, який наводив ракети С-300 на Краматорськ, отримав 15-річний термін ув'язнення, зазначили в СБУ.

«За його наведенням 14 березня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по житлових будинках Краматорська. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» постраждало 10 мирних жителів, один із них загинув», – нагадали у спецслужбі.

Фільм про облогу Маріуполя відзначили у Британії

Документальну стрічку «20 днів у Маріуполі» відзначили премією Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA), повідомили у Донецькій ОДА.

Документальний фільм режисера Мстислава Чернова розповідає про облогу Маріуполя та містить реальні кадри боїв.

«20 днів у Маріуполі», – перша українська стрічка, відзначена BAFTA. Наразі вона номінована на премію «Оскар» Американської академії кіномистецтва.

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