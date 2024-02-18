ЗСУ готувались до відбиття повномасштабної агресії Росії протягом 5 місяців – Павлюк

До відбиття повномасштабної агресії Росії українські військові готувались протягом 5 місяців, розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Уже в січні-лютому (2022 року – ред.) ми отримували телеграми від Головного управління розвідки (Міноборони України – ред.), у яких передбачалося, що такий варіант можливий. І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато», – зазначив військовий.

Саме це, за словами Павлюка, «зіграло свою, можливо, вирішальну роль».

«Що в перший день, коли був нанесений удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади – вони пройшли в пусте місце», – зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

11 лютого Зеленський підписав указ про призначення командувачем Сухопутних військ Олександра Павлюка (замість Олександра Сирського, який раніше був призначений головнокомандувачем ЗСУ). Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Павлюка з посади першого заступника міністра оборони «у звʼязку з переходом на іншу роботу».