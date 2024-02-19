Після Авдіївки: Росія тепер зосередилась на Роботиному?

Другий день йдуть активні штурми армією Росії на південь і на захід від Роботиного Запорізької області, повідомив проєкт DeepState ввечері 18 лютого.

За даними аналітиків, бої тривали за опорний пункт на південь від села. Також росіянам вдалося «продавити» оборону ЗСУ на південний захід від сусіднього села Вербове, захисники України проводили там стабілізаційні заходи.

Аналітики припустили, що без введення резервів на напрямку може скластися «погана ситуація», а також оновили карту бойових дій – у лінії фронту з'явилося невелике вклинення військ РФ.

Того ж дня ОК «Захід» повідомило, що Сили оборони розгромили наступ росіян 17 лютого. За даними командування, ЗСУ знищили 18 одиниць техніки росіян, серед яких 3 танки – а загалом у штурмі противник задіяв 30 одиниць техніки.

Втрати серед особового складу армії РФ склали 150 солдатів: близько 70 загиблими, ще 80 – пораненими. Загарбники були змушені відступити на попередні позиції.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Роботине – ключовий населений пункт, відвойований ЗСУ влітку минулого року. Він розглядався як плацдарм для удару Сил оборони на Токмак, що поставило під загрозу логістику військ Росії на Півдні.

Головні питання випуску:

Як Росії вдалося увірватися до Роботиного відразу ж після окупації Авдіївки?

Яку роль у цьому штурмі грала російська авіація, яка, зокрема, дозволила агресорові просунутися на Донбасі?

І в чому відмінності боїв на Донбасі та Півдні?