Після Авдіївки армія РФ може перегрупуватися за тиждень і перекинути сили на інші напрямки – Євлаш

Захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки. Це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів Ілля Євлаш, начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Він розповів, що на перегрупування російським силам знадобиться час.

«Вони можуть цим скористатися, вигравши локально населений пункт Авдіївка, вони далі можуть перекинути свої сили і на північ, ближче до Куп’янська, або на будь-який інший напрямок, який вони вважатимуть за необхідне. Звичайно, що зараз будемо активно слідкувати за тим, як вони будуть перегруповуватися. Зазвичай вони потребують певного часу, десь тиждень на те, щоб перегрупуватися, перемістити свої підрозділи. А далі будемо слідкувати за тим, куди далі вони почнуть тиснути», – розповів Євлаш.

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Начальник пресслужби розповів про те, що основний напрямок атаки російських сил зараз зосереджений на річці Чорний Жеребець (Лимано-Куп’янський напрямок – ред.). За його словами, вони намагаються захопити цей природний бар’єр, щоб закріпитися на ньому:

«Основна атака противника зосереджена в районі річки Чорний Жеребець та в районі Тернів. Там противник намагається зайняти плацдарм, так званий Торський виступ. І акцентує всі основні зусилля на тому напрямку. Оскільки сама річка представляє собою бар’єрний рубіж і вони намагаються закріпитися поблизу цієї топографічної назви».

За його словами, для боїв за Авдіївку російська армія залучила велику кількість бригад: сили Головного розвідувального управління, підрозділи сил спеціальних операцій, артилерію, десантників і мотострілецькі підрозділи.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.