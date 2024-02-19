У 3-й ОШБр розповіли, чи потрапили їхні бійці у полон в Авдіївці

Третя окрема штурмова бригада має безвісти зниклих в Авдіївці, розповів в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) пресофіцер бригади Олександр Бородін.

Що ж до полонених бійців зі складу бригади, то підтвердженої інформації, за його словами, поки немає.

«Під час боїв були і поранені, і на жаль, зниклі безвісти, тому що російська армія застосовувала керовані авіаційні бомби. Це потужна зброя, коли людей просто засипає. Але поки якихось підтверджених полонених з нашої бригади немає», – сказав Олександр Бородін.

За його словами, бійці бригади відійшли на підготовлені оборонні позиції.

«У нас є зона відповідальності, на яку ми відійшли. Це підготовлена оборонна лінія. Все відбулося відповідно до плану. Тут – великий театр дій, мені важко оцінювати лінію оборони суміжників. Стосовно наших обороних ліній, то вони зараз вже працюють, вони вже задіяні. Якихось проблем я не бачу», – зазначив Олександр Бородін.

Він додав, що на лінії оборони, де зараз перебувають підрозділи Третьої штурмової, – відносно тихо, якщо порівнювати з Авдіївкою.

«Ворог пробує наступати, але все ж таки це, на мою суб’єктивну думку, більше розвідка боєм. Вони намагаються зрозуміти, де слабкі місця в новій лінії оборони. Комплексних наступальних дій зараз немає», – розповів пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський визнавав, що при виході з Авдіївки «кілька українських бійців потрапили в полон».