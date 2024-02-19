На Авдіївському напрямку ЗСУ закріпились на «нових рубежах» – Тарнавський

На Авдіївському напрямку українські військові закріпились на «нових рубежах оборони», повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, на Авдіївському напрямку Сили оборони «відбили п’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського». Тарнавський уточнив, що «тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби росіян розвинути наступ».

На Мар’їнському напрямку, за словами генерала, Сили оборони «продовжують стримувати росіян у районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, там ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону».

За словами Тарнавського, на Запорізькому напрямку війська РФ 10 разів намагались атакувати позиції Сил оборони у районі Роботиного.

«Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботиного знищується», – розповів Тарнавський.

Як повідомив командувач, «загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» за добу 18 лютого склали: 624 осіб, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки – це установка розмінування УР-77, яку називають «Змій Горинич».

«Також Сили оборони знищили один склад боєприпасів росіян і нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів», – підсумував Тарнавський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.