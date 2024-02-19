47-ма окрема механізована бригада (ОМБр) повідомила, що бійці їхнього 25-го окремого штурмового батальйону після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу.

У батальйоні кажуть, що їм вдалося залишити коксохім без втрат.

«Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку», – наголосили у підрозділі.

У 47-й бригаді зазначили, що російські військові намагалися захопити підприємство з жовтня 2023 року.

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«Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися. Наші екіпажі «Бредлі», оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах», – йдеться у повідомленні.

Підрозділи 47-ої ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках, зазначили у бригаді.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

В ефірі Радіо Свобода Ілля Євлаш, начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», заявив, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки. За його словами, на перегрупування російським силам знадобиться час.