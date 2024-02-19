Генштаб: протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень 

Російські війська активно застосовують літаки та FPV-квадрокоптери, проводить штурмові дії за підтримки броньованих машин. Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог завдав всього 4 ракетні та 52 авіаційних удари, здійснив 72 атаки МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки призвели до вбитого та пораненого цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено житлові приватні та багатоквартирні будинки, а також критична інфраструктура», – кажуть у ЗСУ.

За даними військових, протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень, зокрема на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак російських військ, на Бахмутському –11.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.», – йдеться у зведенні Генштабу.

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Повідомляється, що авіація Сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по локаціях російських військ.

«Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С» – зазначили військові.

Українські ракетні війська, повідомляє Генштаб, влучили у командний пункт, чотири склади боєприпасів та п’ять артилерійських систем військ РФ.