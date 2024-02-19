Авдіївка під контролем Росії: що далі?

Шпиталі в Україні потребують крові: як рятують донори

По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Відомство щотижня публікує перелік обласних центрів, де особливо чекають на донорів.