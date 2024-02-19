Авдіївка під контролем Росії: що далі?

- Після відходу з Авдіївки Донецької області ЗСУ закріпилися на нових рубежах, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Але напередодні в одному з російських телеграм-каналів з'явилося повідомлення про розстріл шістьох полонених військовослужбовців ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці – йдеться про укріпрайон Зеніт. Офіс генпрокурора написав, що розпочав розслідування розстрілу російськими військовими українських військовополонених в Авдіївці та Веселому. За інформацією прокуратури, це були тяжко поранені бійці, які не могли пересуватися самостійно та чекали на евакуацію. Скільки військових ЗСУ могли потрапити у полон? Чи варто було українським військовим вийти з Авдіївки раніше? Чому армія РФ змогла захопити Авдіївку?
- За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), затримки західної допомоги для України допомагають Росії наступати одразу на кількох напрямках. Що може стати наступною ціллю Росії? Де зупиниться армія РФ після Авдіївки? Як уже змінюється лінія фронту? Деталі – від учасників подій в Авдіївці.
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