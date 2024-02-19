Російська армія наступає із п'яти напрямків: чим це загрожує як це зупинити

Вихід ЗСУ з Авдіївки. Армія РФ наступає з 5 напрямків

ЗСУ завершили вихід з Авдіївки. Головком Сирський зазначив, що ухвалив це рішення аби уникнути оточення та зберегти життя і здоров’я військовослужбовців. Як відбувався відхід? Чи був він підготовленим?

Розстріл замість полону в Авдіївці та Веселому

Російські військові ймовірно розстріляли українських полонених в Авдіївці та Веселому біля Бахмута. Кадри розповсюджували російські пабліки. На відео рідні упізнали військових, з якими ще кілька годин до того були на зв'язку. Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування. Усі деталі розповімо та обговоримо.

Deep State: тепер Росія візьметься за Запоріжжя?

Після завершення боїв за Авдіївку армія РФ вирішує куди перекидати основні сили далі, пишуть аналітики Deep State. Вже почалися штурми на Запоріжжі біля Роботиного і силам РФ вдалося прорвати оборону і там. Чи правда це і який план у російської армії?

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